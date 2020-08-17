面授課堂暫停　學校飯盒供應商生意跌9成

新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布新學年學校暫停面授課堂，學校的飯盒供應商及校服商生意受影響。有飯盒供應商指，過去數月的生意額大跌9成，須靠其他業務補貼，而由於經濟環境因素，預計新學年飯盒不會加價。另外，有校服商亦指門市訂購校服的人流亦不及往年，生意較往年跌2至3成。

為約30所學校提供午餐飯盒的澳華食品，其負責人李張慧美表示，疫情下停課近半年，本學年營業額大跌9成。幸好其公司業務較為多元，例如有進口食材及物料等生意，另因應禁聚令等措施下，不少打工仔減少外出用膳，故近3個月其公司發展企業訂餐服務，可以「幫補」生意，惟她直言，企業訂餐生意始終無法代替學校訂餐，因學校的訂餐人數始終較多。

另外，校服商的生意亦有影響，為約200間學校提供訂製校服服務的金綸服裝有限公司，其董事總經理林松坡表示，以往家長都會在暑假為孩子買新校服，但今年因應疫情，到門市購買校服的人流較以往疏，「以前（家長）可能會買兩套（校服），但現在只會買一套。」

林又指，往年學校都會邀請校服商到學校進行買賣校服事宜，但今年因為疫情都沒有舉行，故整體生意額下跌2至3成。