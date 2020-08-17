港區國安法：鄭文傑稱在英國遭跟蹤　收到署名CYLeung電郵

早前向英國申請政治庇護的鄭文傑，稱近日在當地遭人跟縱。

英國駐港總領事館前職員鄭文傑，去年被指涉嫌在內地嫖妓遭當局行政拘留15天，事後稱遭嚴刑逼供及政治迫害，向英國求助獲政治庇護。有外媒報道指，鄭文傑稱最近兩周被人多次跟蹤，懷疑有關行為與中國騷擾、恐嚇及監視身處在英國異見人士的手段；更收到自稱是「CY Leung」的人發出電郵稱「中國特務會找到你，並帶你回去（中國）」。「CY Leung」與前行政長官梁振英的名字簡寫相同。

鄭文傑受訪時指出，有中國的特務過去多次跟蹤他，首次感覺被跟蹤是與本土民主前線前召集人黃台仰於火車站會面，當時發現一名中年亞洲男子穿上Polo恤和戴上口罩尾隨跟縱他們。兩人發現後，決定停下回望該名男子，然而該男子走過他們身邊，並繼續注視兩人。

鄭文傑期後在中國駐倫敦大使館外示威，發現被4人跟蹤，其中一名男子身穿紅色T恤，並拍下其照片，該男子最後登上巴士。

第3次被跟蹤則發生在上周三(12日)，鄭在買午餐時發現一架白色車輛，並發現該司機感到緊張，又裝作自己是Uber司機等待乘客。而鄭其後發現該車輛未有在倫敦市交通運輸局作登記。