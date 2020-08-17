考評局秘書長蘇國生明年3月離職　稱是時候發展個人志向　

香港考試及評核局秘書長蘇國生將在明年3月完成任期後離職，考評局宣布展開招聘考評局秘書長一職，以填補現任蘇完成任期後的空缺。據了解，蘇主動向委員會提出不續約。

考評局主席容永祺讚揚蘇對考評局發展貢獻良多，尤其在推廣評核促進學習及善用評核數據以改善學與教兩方面，更見顯著。他指，在蘇的領導下，文憑試於疫情嚴峻期間仍得以順利舉行，並落實各項防疫安排，以保障考生、考務人員及市民的健康與安全。容指，考評局更是率先成功在全球疫情下舉行大型公開考試的考試機構之一。

蘇在2017年加入考評局，他加入考評局前為浸會大學教務長。蘇未有在考評局新聞稿中透露去向，只提到投身香港教育服務30年，認為現在是合適的時候發展個人志向，並在其他範疇服務社會。

考評局已成立由容永祺領導的招聘委員會統籌有關招聘工作，並將委任人事顧問協助於本港及外地物色合適人選供考評局委員會考慮。容表示，是次招聘公開進行考評局內部人選及外間應徵者，只要符合資格均可獲考慮。

考評局指，秘書長是秘書處的行政主管，負責督導及管理秘書處350多名職員，為香港提供公開考試及評核服務，而秘書長職位的人選應對教育政策及公共行政具深厚認識，並能展現優越及具創見的領導才能，尤其擅於在不斷演變的環境下服務。獲聘人選亦須對推廣教育和評核工作有承擔，能優化營運和資源運用模式，並能有效地處理各方持份者相關的事務。

經此公布後，嚴謹的秘書長招聘程序隨即展開。招聘委員會將與蘇博士及考評局秘書處緊密合作，確保交接順暢。

考評局於1977年成立，是財政獨立的法定機構，專責舉辦文憑試及各類考試及評核服務， 以配合教育及社會的需求。