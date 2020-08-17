李國寶外甥鄭明涉擅調走父母財產　與前裁判官未婚妻被入稟追4100萬

東亞銀行執行主席李國寶的外甥鄭明，被指把與家人協議留給鄭的父母安享晚年的財產，包括現金及東亞銀行股票總值逾4100萬港元，擅自轉到他及其未婚妻前暫委裁判官趙慧怡兩人個人名下戶口。鄭的家人透家族公司於上周五(14日)入稟高院，要求他們兩人歸還有關資產。

原告是離岸公司 Authentic Garden Limited，被告則分別為鄭明及趙慧怡。鄭明是李國寶胞姊李志端的兒子，而趙慧怡是執業大律師，並曾任暫委裁判官。入稟狀透露，現年83歲的李志端育有2子1女，包括鄭明、 Anne Cheng和 Mark Cheng，而趙慧怡是鄭明的未婚妻。

入稟狀指稱，李志端的3名子女是原告的股東，其中Anne 和 Mark 是原告的董事，原告本來持有一個戶口，以供李志端儲存她繼承其父親李福樹的遺產。李志端在2005年及2007年先後出現輕微中風和癲癎症後，決定把名下財產分成4份，她的3名子女各分一份，餘下1份則供她與丈夫安享晚年之用。李志端於是透過原告再開4個戶口，把4份財產分別存入4個戶口內，而她的3名子女均為4個戶口的授權簽署人。

入稟狀續指，今年7月底，Mark 發現鄭明從用來保存父母財產之戶口中提取了400萬港元，該戶口內有100萬股東亞銀行股票同時被轉到鄭明的戶口，該批股票在被轉走時價值1780萬港元。Mark 和 Anne再 翻查戶口紀錄，發現鄭明於2018年12月到今年7月間，從父母戶口提走了共2396萬港元，其中有1200萬港元被轉到趙慧怡的戶口。再加上上述東亞股票，被提走的資產達4176萬港元。