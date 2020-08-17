近半泛民議員曾被落案起訴 學者批視法治如無物

今屆立法會期間社會嚴重分化，議會內屢次出現激烈衝突，部分民主派議員更在議會外抗爭，多次參與未經批准的遊行集會。現時24名非建制派議員內，最少有11人於過去4年曾被落案起訴，其中街工梁耀忠、議會陣線朱凱廸面對最少5項控罪。有學者批評民主派議員以「阻止惡法通過」及「爭取民主自由」為藉口，實際上所涉違法抗爭行為加劇社會動盪，作為「立法者」卻視法治如無物，建議「索性唔好做議員」。

過去4年議會內多次爆發衝突，當中2018年審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》的會議上，民主黨議員林卓廷及尹兆堅被主席梁君彥逐出會議室時與保安拉扯，導致保安受傷，其後尹及林被控阻礙立法會人員執行職務，尹另被控一項普通襲擊罪。

民主黨議員許智峯在去年4月立法會審議一地兩檢草案期間，在大樓內搶去政府一名女高級行政主任(EO)的手機，被裁定普通襲擊、阻礙公職人員執行公務及不誠實取用電腦3罪罪成，被判240小時社會服務令及罰款3800港元。

此外，去年《逃犯條例》法案委員會會議上，數名民主派議員因不滿議員石禮謙主持會議，衝往主席台意圖阻止會議進行，7名民主派議員及前議員被控違反《立法會(權力及特權)條例》，涉襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌、周浩鼎、葛珮帆等建制派議員。

民主派議員在議會外亦多次參加未獲批准的遊行和集會，其中梁耀忠在過去4年內，僅涉及集會及遊行的罪名就有3項。另外，議員陳淑莊、社會福利界議員邵家臻在2014年違法佔領行動中，因煽惑他人作出公眾妨擾和煽惑他人煽惑公眾妨擾的罪名同被判監8個月，陳淑莊則獲緩刑。根據《立法會條例》第39條，議員被判監3個月以上，定罪起計5年內都不能參選，因此兩人不能競逐連任。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，民主派議員的涉嫌違法抗爭行為導致社會動盪，狠批「根本幫唔到市民」，在議會內外的行為均屬知法犯法，難以為市民樹立榜樣。他又指，邵家臻、陳淑莊、許智峯等人已被定罪，但仍視法治於無物，雖然繼續擔任「立法者」的工作，卻背道而馳。

陳偉強指，部分民主派議員自稱「代議士」，但在議會內拉布，反而積極參與街頭抗爭。他批評民主派議員高薪厚祿卻不務正業，建議「索性唔好做議員」。對於有民主派議員面對多項控罪，陳偉強指不少公營機構職員涉嫌犯法的時候，採取停職調查的做法，對民主派議員惹上官非卻繼續享受薪水待遇的現況表示詫異、直斥離譜。