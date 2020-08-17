政Whats噏：對港版健康碼感憂慮　陳沛然憂食肆再爆交叉感染

新冠肺炎疫情肆虐，政府收緊防疫措施，如禁止餐廳晚市堂食同限制市民只可2人聚集。最近有政界人士建議推出港版健康碼，畀市民憑健康碼可出入食肆同商場等地方消費，醫學界議員陳沛然（Pierre）對此感到憂慮，日前去信特首林鄭月娥同食物及衞生局局長陳肇始，指健康碼嘅假陰性比率高，如果容許有檢測陰性嘅市民去食肆堂食或去健身室，可能會再一次係餐廳造成大型交叉感染，令疫情打回原形。

Pierre喺信中話普及社區檢測計劃同健康碼係2個完全唔同嘅概念，佢並唔建議持陰性檢測結果嘅市民就會獲發健康碼，甚或可以喺特定時段到指定地方活動。佢認為健康碼喺疫情穩定時，想通關嘅臨時措施，用嚟證明無確診下過境時使用，而唔係用作推動消費。加上內地健康碼嘅期限已逐步縮短，最初中港司機14日1次檢測，之後改成7日，近期更改為1日，可見即使檢測無問題，之後都有機會感染。

而且Pierre都擔心會造成唔公平嘅情況，例如有錢人可以自行付費做檢測，然後去堂食，但目前普通市民只可做1次免費檢測，基層市民難以負擔做多次檢測。有網民留言指如果檢測完下秒中招嘅話健康碼根本無用，又有網民反諷「病毒會好叻叻，會識字，會認人，唔會搵有健康碼嘅人」 暗示健康碼唔可以有效防疫。