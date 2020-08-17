40%幼稚園儲備僅夠營運半年　幼教界憂收生不足現結業潮

全港學生因應新冠肺炎疫情而停課多時，對不少學校造成影響，有教育團體於本月7日至13日期間向全港幼稚園校長進行調查，一共收到415位校長回覆。教育界慨嘆疫情令收生人數暴跌，過百幼稚園面臨倒閉，促請政府提供資助，助業界渡過難關。

調查發現，疫情令不少幼稚園收生人數大減，學校需動用儲備補貼開支，40%的學校表示儲備只可維持營運少於半年，近200間學校表示有倒閉危機。更有約80%校長指有教師被迫凍薪，或放無薪假，甚至被裁。

幼稚院校長黃淑芳指，幼教界正面臨收生減少及退學潮，預計全日及長全日制幼稚園均有營運困難，而學前預備班更不獲政府資助，估計會雪上加霜。另一幼稚園校長關淑玲亦表示，幼稚園在停課期間，仍然無間斷開放，加上幼兒自我防疫意識低，故防疫用品支出有增無減，期望政府可增加防疫津貼，以支援學校防疫工作。

教育界議員葉建源認為，政府應以1月時的學生人數為基礎，計算每月的資助，如為幼稚園及幼兒中心提供第二輪的一筆過特別津貼，以助教育界渡過難關。