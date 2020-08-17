新加坡推新一輪452億港元紓困措施　不動用國家儲備金

新加坡經濟及民生因新冠肺炎疫潮而大受打擊，副總理兼財長王瑞傑周一（17日）表示，政府將額外推出總值80億新加坡元（約452億港元）的紓困措施，但不打算再動用國家儲備金，而是會重新分配資源支持各項紓困措施。新加坡與馬來西亞同日宣布重開邊境。

為了紓緩疫情對企業及個人的影響，上屆政府在大選前已推出4個總值近1000億新加坡元（約5700億港元）的財政預算案，當中逾一半來自國家儲備金。王瑞傑周一公布新一輪紓困措施，將重新分配資源，包括從因新冠疫情暫緩的發展項目開支中調動資金。

紓困措施包括延長僱傭薪金補貼計劃（JSS）7個月至明年3月，讓僱主可以留住本地工人。政府亦會再撥出1.87億新加坡元（約11億港元），將「加強版航空業援助配套」延長至明年3月；另推出名為「重新探索新加坡」的消費券計劃，撥出3.2億新加坡元（約18億港元）作為本地人可使用的「旅遊積分」，以振興本土旅遊。

另外，自3月起關閉的新加坡與馬來西亞兩國邊境，周一早上重開；但由於當局仍未准許公共交通工具來往兩地，大批民眾拖着行李徒步過關。除了陸路，來往新加坡及吉隆坡的飛機航線亦重開，至少3間航公司，包括新加坡航空、馬來西亞航空及亞洲航空均有安排班機來往兩地。

兩國上月宣布重開邊境時，推出2種過關通道准許證，一種是因工作來往兩地的可逗留至少90日，每日發出2000個；另一種是為商務需要的短期准許證，每日50個。兩種准許證上周開始接受申請，首三日已經額滿。