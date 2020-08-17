大欖郊園邊陲濕地擬建骨灰龕　環團憂開「先破壞後發展」先例

元朗大欖隧道附近的一幅地皮擬興建靈灰安置所，提供不多於2萬個骨灰龕位，申請人擬將原址的農業改劃作靈灰安置所的指定用途，興建4幢樓高1至4層的建築物。申請項目正供公眾查閱及提供意見，本月28日屆滿。不過，長春社質疑去年初才購入該處土地的香港棋鈞集團，在該處傾倒泥頭、平整土地，以「先破壞，後發展」的方式增加獲批更改土地的機會，批評該集團破壞濕地的手段過時，擔心若相關申請獲批，將開壞先例，呼籲公眾去信城規會反對。

申請範圍約5400平方米，私人土地約逾8成，政府土地約有14%。文件指出，現址是一塊「久被棄耕的農地」，該幅空地現時只有小量植被。申請人會將部分鄰近的私人土地交予政府，用作申請原址換地，聲稱同時可保護自然保育地帶和鄰近的大欖郊野公園。

文件指出，申請地點公共配套充足，附近有51條巴士線及錦上路港鐵站，接駁港九新區，故適合發展靈灰安置所，又指不會造成嚴重交通及人羣控制問題，在掃墓季節，將實施交通管理措施。申請人計劃與殯葬服務公司「龍巖」合作，並會向公眾提供廁所及休憩花園，以方便遠足人士。

長春社公共事務經理吳希文指，該地位於大欖郊野公園旁邊，他2008年親身視察時，發現該處為淡水濕地，認為生態價值不比郊野公園低，惟該地當年遭倒泥及砍樹，濕地被破壞後，被申請改建成臨時燒烤場，城規會在他們極力反對後，拒絕批出申請。吳發現，該地去年9月再被傾倒泥頭，他本月再到該處觀察，發現大部分土地長回植被，當中部分土地被圍封。

長春社翻查土地及公司註冊處資料，該幅土地去年1月底，由香港棋鈞集團有限公司購入，質疑該集團以「先破壞，後發展」的過時手段，增加獲批更改土地用途的機會。他擔心若城規會批出此方案，其他發展商都會跟隨此做法，開出不良先例，促請政府加強把關，嚴加巡查郊野公園邊陲地。