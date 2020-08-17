連續62日無新增確診　衞生局料廣東新病例無阻恢復旅遊簽注

澳門新冠肺炎疫情持續放緩，已連續62天無新增確診病例，零本地感染紀錄更已維持141天。澳門旅遊局表示，今日(17日)仍有1375人在酒店接受醫學觀察，包括32名外僱、558名澳門居民和785名旅客。另外，過去3天共有逾3.4萬人接受病毒核酸檢測。

澳門衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，市民如欲入境內地時豁免隔離醫學觀察，應準備衞生局發出的紙質核酸檢測報告，以及國務院頒發的相關公告，以便相對偏遠地方確認相關政策的執行。

她又指，內地各省市已陸續接收到相關措施的信息，市民有需要時可依據紙質核酸檢測報告上印有的查詢熱線致電向衞生局查詢，當局亦將持續與內地相關部門反映。

對於廣東省出現多宗本土無病徵感染個案，被問及會否影響內地分階段恢復澳門旅遊簽注安排時，梁表示，有關地區出現病例後，廣東省已採取了積極和有效的防控措施，若未來疫情沒有太大改變下，有關旅遊簽注的措施會繼續執行，澳門當局亦會密切留意鄰近地區疫情發展，有需要時會適當調整防控策略。