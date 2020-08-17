舖王鄧成波追討訂金案　法庭下令凍結張俊勇7905萬

「舖王」鄧成波名下之高銀投資有限公司，上月底入稟高院，向前港區人大代表張俊勇追討7000萬港元。原告於上星期申請凍結張的資產7905萬港元，獲得法官批准。法官於今天（17日）頒發判決理據，指張嗜好賭博，資產流失的風險極高，因此同意凍結其資產。

法官在判詞透露，本案涉及張俊勇名下的 Sky Trend Global Limited 在去年11月以3.5億港元，把它名下盛時置業有限公司出售給原告高銀投資，而盛時置業則是美孚新邨2個物業的業主。原告支付7000萬港元訂金後，指 Sky Trend Global 未有充分解釋物業業權的疑問，原告因此在今年4月決定取消交易。之後不足一個月，盛時置業便與第三者，擬以3億港元賣出名下物業，原定在今天（17日）完成交易。原告得知此事後，於上月底興訟追討上述7000萬港元訂金，稍後再申請財產凍結令。

法官指出，據被告 Sky Trend Global 和張俊勇一方提供的財務資料顯示，張俊勇似乎有嚴重財政問題。他近期於4宗民事訴訟被控告，其中2宗已經和解，餘下2宗涉款約1900萬港元。而原告的7000萬港元訂金，據被告稱已用來抵償盛時置業的債務。就算與第三者的交易能完成，所得的3億港元亦要拿大部分還債，到最後盛時置業的資產，最多只有約5200萬港元。此外，上述張被追數的案件，有3宗涉及賭場，可見他嗜好賭博，有將資產轉移冚債的風險。基於以上理由，法官同意應暫時凍結其資產。