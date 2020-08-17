食肆續晚市禁堂食生意大受打擊　員工市民齊嘆冇啖好食

香港新冠肺炎確診個案連續第15天維持雙位數，早前有消息指政府將會放寬堂食禁令，讓餐廳可堂食至晚上8至9時，惟政府今午(17日)宣布，延長一系列防疫措施一周，至下周二(25日)，令食肆及市民「一場歡喜一場空」，有食肆負責人指生意大受打擊，亦有市民稱措施下「冇啖好食」，質疑措施成效，又質疑政府為何不放寬措施。

食客梁先生表示，延續措施對市民生活帶來不便，雖然慶幸尚有工作能維持生計，惟放工後已經「冇啖好食」，現時多數買外賣或自己在家煮食，但早前又爆出街市衞生情況不堪，表示不知所措。

從事零售業的市民羅小姐指，若工作需要返夜班會較麻煩，「過咗時間就冇飯食」，只好買外賣回公司，或是提早進食，惟買外賣等待需時，變相令飯鐘縮短，提早吃晚餐則打亂其生理時鐘。她續稱，即使放假都不會出街，「又冇地方坐，感到冇癮」。

食肆員工何女士表示，昨日(16日)以為有機會放寬堂食禁令至晚上8、9時，「開心咗一吓」，惟今日得知仍然維持堂食禁令1星期後大感失望，她坦言生意難做，「食材都唔敢入太多」，加上業主不肯減租，不知道可以捱到多久。同舖員工李女士則指，每到晚上6時後，自己都不能坐下來吃晚餐，而她目睹有不少途人依然會於街邊除罩進食，質疑措施是否有效。

另一所食肆員工鄭女士直言，即使食肆本身生意再好，僅做外賣根本不能維持經營，「老闆都好愁，愁到好少落舖面」。她續指，不少途人晚上6時過後，都在街邊除罩進食，「都會噴口水，要中(感染)都會中」，質疑為何不放寬晚市，等市民「有啖好食」。

盧先生經營24小時營業的食肆，表示若放寬堂食至晚上8時，市民就可以較輕鬆，因禁堂食令下，見到不少市民買完外賣又要覓地進餐。他續指，自己即使返早，放工時間都剛剛好不能堂食，惟有買外賣，「不是每個人家中都有煮飯」。他直言，以往晚市至通宵時段人流最旺，但現在「莫講話食消夜，晚餐都冇啖好食」，生意大受打擊。