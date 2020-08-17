傳國泰十月份裁員三分一人　學者轟過橋抽板兼涼薄

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，連同其多間附屬公司，獲政府保就業計劃批出逾7億元補貼。但工會指，近日有傳國泰可能於今年10月，裁減三分之一人手，剛好避免保就業計劃要求今年6至8月份必須「凍結」人手的規定。學者指，假如裁員消息屬實，國泰無異於過橋抽板，做法十分涼薄，促請政府考慮追究。國泰表示，不回應裁員傳聞。

消息人士指，近日傳出國泰要求各部門於今年9月交出建議裁員名單，被裁人員需要佔該部門總人手的三分之一，並且於今年10月落實裁員行動。消息指，該機場地勤為例，相關員工總數約有1800人，裁員三分之一將涉及大約600名員工，估計資方可能會以年資來決定裁員人選，年資少於3年，或將於未來3年退休的員工，將是被裁首選。

消息又指，國泰可能會按被裁員工的職級來決定賠償金額，款項可能達到3個月或5個月的月薪。

國泰航空公司本地職員工會秘書黃硯灝表示，本月起多番聽到類似的國泰裁員傳聞，大多數都是指國泰可能裁員三分之一人手。他稱，十分擔心裁員消息屬實，因為全球新冠肺炎疫情未見消退，航空業復甦遙遙無期，國泰早前已將部分本來停泊在香港機場的客機，改為停泊在外國的沙漠地帶，控制營運成本，甚至國泰向機師推出提早退休計劃，種種迹象都顯示國泰的經營情況十分嚴峻。

黃指，國泰既然已獲政府注資，亦於政府推出的保就業計劃中獲批了巨額補貼，理應透過業務重組來改善營運，而非削減人手，「國泰已經將公帑『袋袋平安』，但打工仔隨時飯碗不保。」他稱，假如國泰非裁員不可，作為僱員只能無奈接受，但認為國泰應向被裁員工提供合理補償。

根據政府公布資料，第一期保就業計劃中，國泰及其多間附屬公司，合共獲批7.06億港元補貼。按該計劃規定，獲資助企業必須確保其今年6至8月份的僱員人數不得少於今年3月份的僱員人數。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，假如國泰在今年10月向員工「開刀」，剛好避過了保就業計劃的「凍結」人手規定，此舉無異是過橋抽板，行為十分涼薄，有欺騙政府之嫌，認為政府應考慮追究，「計劃的原意是希望令到企業在最艱難的時刻不裁員，現在疫情未完結，經濟仍然不景，國泰卻在此時裁員，變相打劫了納稅人荷包。」

國泰回覆表示，不回應裁員傳聞，又指正如該集團早前所公布，國泰管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，並將在今年第四季就航空公司未來的營運規模及模式，向董事局提出建議。