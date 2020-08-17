政Whats噏：立會掟臭彈遭罰錢　慢必還款峯鴿走數被扣津貼

陳志全(右)最終向立法會還錢，許智峯(左)就因為冇還錢而被扣起薪津。

人民力量議員陳志全（慢必）、民主黨議員許智峯（峯鴿）同議會陣線議員朱凱廸三人，先後喺5月28日同6月4日，喺立法會會議廳同會議室「掟臭彈」同「淋臭水」，破壞立法會財物，立法會行政管理委員會早前向三人追討清潔費。慢必日前向立法會還咗約11.1萬港元，而峯鴿就堅持唔還，所以就畀立法會扣起工作開支喇！

身兼行管會主席嘅立法會主席梁君彥，早前表示會向峯鴿追討合共5.2萬元嘅清潔費，而慢必同朱凱廸則被追討六月四日嘅清潔費唔少於十萬元。慢必話若果唔還錢，立法會就會暫停處理佢嘅工作開支，變相佢得唔到嘅錢比佢要還比立法會嘅錢仲多，佢亦都會冇錢出糧畀同事同助理，還完錢後佢同立法會之間就會一筆勾銷，佢亦可以拎返工作開支喇！

至於峯鴿就話唔同意還錢，仲簽咗份同意書，畀秘書處扣起工作開支，仲向秘書處提出會循司法程序上訴。

秘書處回覆東網查詢指，行管會早前已指示秘書處，以未發還予三位議員的工作開支抵銷佢哋拖欠嘅款項，而期間秘書處會暫緩處理佢哋嘅工作開支償還申請，直至佢哋全數付清拖欠款項。秘書處話峯鴿和同朱凱廸已經同意上述安排，而慢必就以支票支付相關費用。