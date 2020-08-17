傳國泰及港龍研將大批舊客機退役　節省營運開支

因管理不善而在全球最佳航空排行榜中跌出三甲的國泰航空，以及其全資附屬公司國泰港龍，在新冠肺炎疫情打擊下大幅削減營運航班。有指，國泰及港龍考慮到中長途客運於短期內難以復甦，打算將部分服役逾20年的舊客機退役。國泰表示，不回應傳聞。

繼將部分原本停泊在香港的客機，改為在外國沙漠地帶停泊後，國泰及港龍的機隊疑似再有變動。有指，國泰及港龍有意安排旗下部分服役逾20年的舊客機退役，以減少營運成本；而受影響客機的機型主要是空中巴士A330-300，以及波音777-300兩款。

根據國泰今年的中期業績報告，國泰營運的空中巴士A330-300客機有28輛，平均機齡為12.7年，而港龍營運的空中巴士A330-300客機則有26輛，平均機齡為15.9年。有指，當中有9輛空中巴士A330-300客機已服役逾20年。另外，報告指國泰營運的波音777-300客機有17輛，平均機齡為18.7年。有指，當中7輛服役逾20年。

國泰表示，不會就傳聞作出回應，又重申正將約三分之一正在停泊於香港機場的客機，轉移到氣候更合適的地方，首批航機將停泊於澳洲愛麗絲泉，另亦正商討使用其他地區的合適設施，國泰強調此舉是審慎的資產管理決策，確保航機在停泊時仍能維持良好狀態及價值。至於轉移若干客機至香港以外地方的停留時間，則會因資產保存及營運需求而各有不同。