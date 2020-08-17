警觀塘冚非法賭檔　6男2女被捕兼違禁聚令遭票控

觀塘警區特別職務隊根據線報及深入調查後，今日（17日）下午約1時突擊搜查觀塘創業街一工業大廈單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一部老虎機、一批遊戲卡及約8000元賭款。

行動中，警員拘捕一名34歲姓王本地男主持，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病 (規定及指示) (業務及處所) 條例》(第599F章)。另外7人涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，包括5名本地男子，2名本地女子，年齡介乎30至52歲。7名賭客同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) ，遭警員發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。