東鐵線新訊號系統測試3事故　港鐵指人爲因素或操作程序引起

港鐵公司指3次事故是由人為因素或操作程序引起。

港鐵東鐵線的新訊號系統曾在5月下旬的非行車時間進行測試，並在5月23日和25日測試期間出現3次意外，令測試一度中止。港鐵公司今（17日）發布有關事件的調查報告，並指事件是由人為因素或操作程序引起，事件未有對乘客及列車運作安全構成影響。

報告共交代3宗事件，其中2宗發生於5月23日，另1宗發生於5月25日。報告指出，5月23日的第一宗事件，是因車務控制中心的顯示系統出現短暫未能實時顯示訊號，報告結論是測試過程中，「信號自動列車監控子系統」的一項數據紀錄功能被啟動，引致系統控制台上的線路圖出現灰屏，而有關數據紀錄功能不會在正常列車服務時應用。

另一宗事件是基於聯鎖系統電腦關閉。報告認為事件是聯鎖區域內4部安全電腦的其中2部在測試過程中被同時關閉，而非順序關閉電腦而引致，事件屬程序失誤。

最後一宗事件是一列測試列車朝錯誤方向啟動，並駛過一個未有前進指示的燈號。港鐵公司指，事件由人為因素引起，事發時列車自動保護系統一直保持運作，確保隨後的其他列車在非行車時間安全運行。

港鐵公司機電工程總管梁志立表示，港鐵公司十分重視以上事件並已完成全面調查，已就此實施了一系列改善及加強措施，預防同類型事件再發生。同時，港鐵公司已在8月17日向政府提交報告，而機電工程署已審視及接納相關報告。

港鐵公司重申三宗事件是於測試期間發生的，均由人為因素或操作程序引起，事件發生期間，列車自動保護系統一直維持正常運作，而列車之間亦一直保持充足的安全距離，東鐵 線新信號系統及新列車會完成所有測試及演練，得到批准後才會投入服務。

機電署回應指已審視報告，並接納事故成因的調查結果，同時指一直監督港鐵公司的調查工作，包括檢視事故發生時新信號系統的數據記錄、參與港鐵公司與信號系統供應商進行的模擬測試及實地重演事故、覆核軟件的更新記錄和審視有關信號系統的維修及操作文件等。機電署續稱會密切監察港鐵公司落實報告內的改善措施的成效，以避免同類事故重演，確保鐵路安全。