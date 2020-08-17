第二期保就業將公布詳情　商會倡延長補貼期　工會促堵塞漏洞

補貼僱主支薪的保就業計劃，本周將公布第2期計劃詳情，將補貼僱主支付今年9至11月的薪金開支。有商界認為，計劃有一定幫助，建議延長補貼多半年。有工會批評，計劃存在漏洞，形容計劃只保企業不保員工，促請政府延長補貼期前必須優化及改善計劃。

由近70個行業商會組織的香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍認為，保就業計劃有一定幫助，建議可延長多半年，以及應引入機制，按企業營業額批出不同比例的補貼。他解釋，首期計劃中，不少企業的營業較以往好，例如超級市場，但仍獲批補貼，相反部分重災區，包括飲食、零售及出口業卻補貼不多，認為計劃應要求企業出示營業額才決定批出多少補貼。

職工盟總幹事蒙兆達批評，保就業計劃千瘡百孔，包括企業獲得補貼後仍可要求員工放無薪假、有企業疑中飽私囊，以及0僱員的公司仍獲補貼，惟政府無任何修補漏洞的意圖，若政府延長工資補貼期是對工會意見不聞不問，更是漠視工人需要。他狠批政府推出的防疫抗疫基金已向商界傾斜，若延長補貼期將是繼續向商界輸送利益，促請政府重新構思整個計劃，而非一錯再錯。

工聯會理事長黃國認為，保就業計劃只保企業不保僱員，如政府計劃延長補貼期，有必要進行優化，「好多漏洞需要填補」，包括將補貼改為直接向員工發放，令員工可直接受惠，同時應加強監察及抽查企業，杜絕0僱員的公司。他又認為，失業人數高企，而第三波疫情下，10多個處所被禁止開放，令大量僱員停工，促請政府增設失業援助金及發放停工現金津貼。

另外，新加坡政府宣布延長當地的就業支援計劃7個月，將繼續幫助受疫情重挫的企業支付員工10%至50%薪金，直至明年3月。計劃會根據不同行業的復甦情況而調整補助佔比，航空、旅遊和建造業可獲50%的薪金補貼；運輸、演藝、餐飲、零售業則可獲30%資助；其餘行業獲10%。