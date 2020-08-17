龍威旅運一車長染疫　居民巴士及科大穿梭巴士服務暫停

旅遊巴士承辦商龍威旅運表示，今天(17日)接獲一名車長通知，指較早前其母親確診新冠肺炎，衞生防護中心於8月14日安排他及其兩位女兒前往隔離中心隔離。今天其女兒相繼確診，而該名車長亦初步確診。

該公司指，根據行車記錄，8月3日至13日期間染疫車長負責駕駛多條路線，包括NR731居民巴士路線(大興花園至香港)、科大學生巴士(鑽石山至科大)、科大職員巴士(科大至大圍)及NR76居民巴士路線(新蒲崗至屯門大興邨)。

龍威旅運指，當值期間該位車長一直有佩戴口罩，公司得知消息後，已即時進行徹底清潔消毒及暫停使用涉事車輛。同時為保障乘客及各員工安全，明日(18日)該公司旗下之居民巴士服務將會暫停，直至另行通知。而香港科技大學職員巴士及學生穿梭巴士服務亦會暫停服務，以便安排公司所有車長進行檢測，直至檢測有結果。該公司稱停駛會引來大量乘客不便，希望市民原諒，將在情況許可下盡快重新提供服務。