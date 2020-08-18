何志平專欄：難得的訪友

大都會看守所容許家屬朋友們前來探訪拘留者，但手續繁複，與其他的設施不一樣。首先要得到住客的邀請，以確保來者是住客想要見的人。申請表格要由住客寄出給對方，填寫好了，連同帶有照片的身份證明檔的影印本，郵寄看守所的主管，待審查後批准了便通知住客，再由他通知親友才可以來訪。

每個層區每周有一天是親友探訪日，我那層區是每周星期五下午。每次探訪只有四十分鐘，但加上因為地方淺窄及人手不足，探訪者要先排隊填寫來訪申請表，再由警衞在電腦上核對，然後把所有隨身攜帶物品都鎖在儲物櫃（包括所有電子用品、手錶、錢包、筆等），再過安檢，待齊集了十來人，便帶領到探訪室等待。住客也是被通知後，十來人一組的，過了全身搜索的安檢後，領至探訪室，一間五百多呎的大房間，探訪客與被探訪者面對面的坐着傾談。四十分鐘後客人先集體離開，住客再個別脫光被搜，才可回歸層區。每次折騰都去了整個下午。

對親友來說，每次造訪，都是過五關斬六將的花上大半天的時刻，幸好大都會看守所地點方便，就在紐約曼哈頓中國城的隔壁，要不然所有的聯邦監獄都在偏遠的地方，車程來回也要好幾個小時。

願意來探望的，樂意花時間心思忍受各種嚴厲苛刻手續前來的，都一定是至親愛的家人，最要好的朋友！但每次有家人朋友來探望，對被囚禁與外界隔絕的人來說，都是可以盼望好幾天的事，事後又是可以樂上整個星期的回憶。

在看守所的三十個月裏，來探望我的有三個人，我衷心的感謝他們不懼麻煩，不怕牽連，不辭勞苦困難的前來慰問。雖然是短短的一時三刻鐘的會面東聊西談，但給我帶來外間的訊息，關心和支援，我銘記心中。

三個人之中的一個，是名叫邁斯特（佚名）的美國人。邁斯特是個六呎高健碩、七十二歲的白種人，住在美國南方德州休斯敦。我們在二○一四年在華盛頓的一個能源會議上結交上，之後更在聯合國能源大獎評審委員會中共事。

邁斯特曾是一家國際能源（石油）公司的總裁，年前退休後主導了一所推廣綠色新能源的民間智庫。現在他雖家在休斯敦，但還在阿肯色大學帶研究生教授國際能源政策，他還是某能源公司的董事會成員，每季要到紐約來開董事會，順便在紐約多待一天來看望我。

邁斯特早年在北京和香港生活了十多年，對中國文化思想有點體會和了解。他先後出入看守所六次之多，亦算是「熟客」了！我們無所不談，從他那裏知悉了不少美國白人中上流社會，精英專業界的情緒想法。

最近休斯敦中國領事館被關閉後他還給我發電郵及微信：「來自德州的參議員克魯茲在今天的《休斯敦紀事報》上發表了一篇文章，顯然，他沒有意識到美國人正在為國際業務、旅行、人際關係等方面的業務傷盡腦筋。休斯敦是許多僱用全球員工的國際企業的樞紐，休斯敦中國領事館長期以來一直是在提供這方面的服務和支持。因此，我以為，雙方都有相當大的政治競選壓力，導致作出這樣的過位言論和行動，都是朝向十一月大選的最終目標為出發點的。一旦結束了，重新開放領事館的可能性很可能是中美未來談判中，一項實用或有用的交換條件的一部分！」

誠心所願。