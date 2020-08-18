第三波疫情逾600食肆留確診者足迹　快餐店茶餐廳搭枱感染高危

第三波新冠肺炎疫情一發不可收拾，至今已連續四十五日錄得單日雙位數確診，較上一波疫情多近一倍。多位專家警告食肆是高危傳播場所，本報統計今波疫情至今多達逾六百間食肆有確診者足迹，超過一半屬快餐店或茶餐廳。專家分析指，與前兩波疫情相比，第三波有確診者光顧的餐廳數量暴增，除了因長達半年的居家抗疫疲勞令抑壓已久的飯敍反彈，願安排僱員在家工作的公司亦很少，大批打工仔需外出用膳，令食肆成為播毒樞紐。當中快餐店或茶餐廳流轉速度快，亦經常有搭枱，最易成為上班一族午膳的染疫危機。

由豁免檢疫人士引發的第三波疫情極速造成社區爆發，港府七月十五日實施晚市堂食禁令，並多次呼籲私人企業安排僱員在家工作，衞生防護中心傳染病處主任張竹君更多次勸喻市民避免不必要聚會及外出用膳。不過，翻查衞生防護中心公布的確診者到訪食肆資料，七月起至今錄得的六百零一間有確診者到訪的食肆中，逾八成餐廳是堂食禁令實施後才到訪或報告，顯示「減少外出用膳」呼籲並不奏效。

第三波疫情爆出多個與聚會有關的大型群組，包括旺角稻香酒樓、屯門富臨酒家、旺角維景酒店海港酒家及葵涌潮庭酒樓群組等，當中位於「疫區」慈雲山中心的餐廳更是重災點，包括翠河餐廳、百匯軒及薀莎餐廳，三間食肆共錄得九十六宗個案；最早爆發第三波疫情的坪石邨彬記粥麵美食及佐敦新發茶餐廳更合共錄得四十六宗個案。

本報統計發現，有確診者到訪的六百零一間餐廳中，有三百一十四間是快餐店或茶餐廳，美食廣場或熟食中心有十四間，酒樓有八十六間。

有不少快餐店錄得超過一宗個案，例如彩虹匯八坊的大家樂錄得四宗；坪石邨商場的大快活有四宗；慈雲山中心的大快活及大家樂分別有三宗及六宗；深水埗北河街市熟食中心亦錄得五宗個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，第三波疫情有數百間餐廳上榜，明顯與頭兩波疫情有很大差異，第一波疫情於農曆新年起爆發，處於公眾假期，政府便順勢宣布公務員在家工作，當時不少私人公司都有跟從。第二波疫情主要是海外回流港人，大家入境後要家居檢疫，病毒難走入社區，即使爆發了酒吧群組，在實施關閉酒吧的禁令後疫情很快遏止。第三波疫情除了因病毒變種後傳染力較強，社區亦有多處源頭，很多私人公司未有安排在家工作，打工仔午市外出用膳，病毒很易在食肆造成傳播；若餐廳員工中招，該餐廳甚至會有持續性爆發出現。

梁指當快餐店或茶餐廳因流轉速度快，午市人流最多，「打工仔最緊要快，大家趕快吃完便開工」，一旦餐廳有確診者，可造成較多傳播；不少餐廳為增加流轉速度，會容許顧客搭枱，雖不違聚餐人數上限，但搭枱是一大漏洞，食客之間互不認識，根本無法進行流行病學追蹤。他說，勿以為買外賣就完全零風險，如果食客在餐廳內等外賣，與堂食的人距離近，「餐廳內大家進食時不會戴口罩，如果個病人病毒量好高，即使你（買外賣時）戴了口罩，其實都有機會被傳染。」社區很多不明源頭個案，可能有不少正正是經食肆播毒。

梁又說，第三波疫情見到很多人仍無懼風險外出用膳，很多是大型的家庭或朋友聚會，是因市民已出現抗疫疲勞。此外，此波疫情沒有太多公司願安排僱員在家工作，打工仔要外出解決午膳。他指要減慢社區傳播鏈，餐廳人流控制是關鍵之一，「但香港好多打工仔是無飯家庭，好難叫他們帶飯」，而堂食禁令又延伸太多問題，認為始終要私人公司配合，安排僱員在家工作，才可解決餐廳人流的風險，否則餐廳繼續是「最脆弱的環節」，容易成為病毒中轉站。