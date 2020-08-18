東方日報A1：政府縮沙　晚市堂食解禁無期

「晚六朝五」禁堂食令實施逾一個月，前晚至昨日中午盛傳港府有意放寬禁令，准許晚市堂食由六時延至晚上九至十時，並放寬二人一枱的限制，預料最快本周三實行。不過，多位醫學專家隨即表態，解禁將令防疫大打折扣，若當局抱「買大細」心態，疫情隨時再爆發！最終港府擔心拖累疫情，昨午約三時「縮沙」，維持晚市禁堂食令、口罩令、二人上限禁聚令及表列處所停業令延長至下周二（25日），飲食業界頓時一場歡喜一場空！晚市禁堂食令維持不變，社會各界一直質疑為何病毒在六點後才出現，其他時段則不會，對於延長禁令感到懷疑。

據悉，新冠肺炎確診個案在過去十多日回落至雙位數水平，當中涉及家庭、聚會等群組感染數字明顯回落，加上私營機構不太願意讓員工在家工作，故政府一度考慮放寬晚市堂食禁令，將食肆晚市時間延長數小時，由目前規定傍晚六時結束，初步探討延後至晚上九至十時。然而，由於疫情仍然反覆，如葵涌貨櫃碼頭群組個案突然急增，加上每日仍有數十宗源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，政府確實未有把握控疫，最終打消念頭。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，第三波疫情中有超過四十名食肆員工確診，有人於發病後才做檢測，甚至繼續上班。政府對此不但沒設法加強追蹤患者接觸史，以及縮短他們發病至入院的時間，反以「買大細」心態打算放寬禁堂食安排，屆時情況只會與上月一樣，疫情爆發重演。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，若晚市堂食解禁，會令現時防控工作成效大打折扣。現每日確診仍維持雙位數，有不少來歷不明個案，反映病毒已深入社區，聚餐亦導致很多食肆有確診者，晚市禁堂食中斷食肆傳播鏈，若再放寬晚市會存在風險，有利有弊。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，即使放寬措施對相關業界只屬「吊鹽水」，不見得對他們有重大裨益，萬一疫情加劇再度收緊防疫措施，對業界衝擊可能更大。他認為，目前社會要選擇「長痛還是短痛」，最理想是市民能忍受短時間不外出，等待任何群組傳播消息過後，才重啟任何經濟及社交正常活動。

港府昨午發稿解釋指，明白市民開始對社交距離措施感到疲憊不堪，政府延續社交距離措施，已平衡保障公共衞生、經濟影響及社會接受程度等因素。考慮到飲食時不佩戴口罩所帶來較高的感染風險，當局正與餐飲業研究實施更嚴格的預防感染措施，例如要求由不同餐飲業員工分別負責傳菜和清理用過的餐桌或餐具等工作、不安排搭枱服務、提供額外的筷子及食匙以供公用（若適用），以及安排單向座椅或改善餐飲處所的通風系統，藉此防止餐飲處所再出現爆發。

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