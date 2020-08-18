一號風球現正懸掛 天文台考慮今日下午至黃昏改發三號風球

天文台在今晨(18日)3時40分發出一號戒備訊號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台呼籲市民，在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

天文台指，位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在上午5時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約500公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早(19日)於香港以西南約200公里內掠過。預料本港風勢會在今日較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在今日下午至黃昏考慮發出三號強風信號。

受該熱帶低氣壓影響，廣東沿岸今明兩日會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。隨着高空反氣旋增強，接近週末中國東南部天色稍為好轉。

本港方面，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度；稍後驟雨較多及有狂風雷暴。吹和緩東至東北風，稍後風勢逐漸增強，海面有大浪及湧浪。

展望明日有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海面有大浪及湧浪。周四(20日)仍然有驟雨。