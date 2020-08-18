同場聚賭百家樂及麻雀 反黑上水冚檔拘31人檢武器

警方新界北總區反黑組打擊非法賭博，根據線報調查後，昨日(17日)晚上11時半突擊搜查上水新發街38號一單位，搗破一個非法百家樂及麻雀賭檔。

探員當場檢獲兩部電腦、兩張電動麻雀枱、4副麻雀、5個電子顯示屏、一批籌碼及超過10萬元賭款，合共拘捕31人。其中一名姓謝(33歲)男主持，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），17男13女(23至75歲)賭客，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）；警方並向他們發出定額罰款告票，每位罰款2,000元。

與此同時，探員於行動期間，在賭檔對開梯間檢獲4把牛肉刀，正調查是否與賭檔有關，以及曾否用作犯案。

政府早前宣布的多項防疫措施，包括2人禁聚令、口罩令、12種表列處所「停業令」及晚市堂食禁令等，將由明日(19日)零時零分起繼續生效延長7日，至8月25日晚上11時59分結束。簡稱「停業令」的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）內列明的處所，須在條列實施期間關閉。