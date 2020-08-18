探射燈：宿舍擠迫欠活動空間　逼外傭犯聚播疫

外傭宿舍先後出現多名外傭確診，早前東網記者發現維園附近仍有大批外傭聚集，部分人更在路邊以明火煮食；外傭宿舍環境亦擠迫欠佳，埋下播疫風波。

政府跨部門早前到多個外傭聚集的地方執法，其中康文署人員兩日共巡查約3000次，並作出逾5000次口頭勸喻。惟東網記者直擊，執法人員離開後，維園近高士威道一帶外傭仍路邊煮食，不少外傭席地而坐，部分未有戴上口罩，亦有外傭在路邊進食，幾乎全部都超過2人聚集，涉違反禁聚令。

有外傭宿舍環境欠佳，4、5個人居住在約200平方呎的空間，室內擺放大量行李，宿舍並未見有設置床位，外傭要「打地鋪」睡覺，增加近距離接觸的風險。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕指，本港部分外傭未有自己房間，缺乏私人空間，所以在假日時，都會選擇外出。加上政府現時關閉戶外設施，以致外傭只能聚集於銅鑼灣及中環一帶，容易違反禁聚令。

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