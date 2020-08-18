探射燈：假難民7年燒60億公帑　團體促退《公約》

2014至2015年度至今的7個財政年度，用於假難民身上的公帑逾60億港元。根據本年度的保安局開支預算，本年度預算用於免遣返聲請及相關工作的主要開支逾12億港元，比去年度多近3億港元，亦是近7個財政年度最高。

主要開支包括為免遣返聲請人士提供公費法律支援、人道支援等。各個項目的開支預算均比上年度高。以人道援助為例，去年修訂預算約為4.6億港元，今年增加至7.06億港元；而公費法律支援則由9600萬港元升至1.2億港元。

成功確立的酷刑或免遣返聲請卻為數不多，由2009年底至今年6月，共有2.2萬多宗聲請在入境處完成審核，佔總數約3分之2，截至本年6月，獲確立的酷刑或免遣返聲請只有216宗。

「畀全部公屋住戶免租兩個月都唔使60億（港元）！」廿三萬監察發言人王國興認為，政府用於假難民的金額是一個驚人數字。他促政府退出《國際人權公約》，並立即遣返所有犯法的難民。

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