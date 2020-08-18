探射燈：南亞幫路邊賭檔　除罩播毒害街坊

深水埗石硤尾街與基隆街交界，近期有多檔由越南人操控的「魚蝦蟹」賭檔。

假難民晚晚開賭，擾民又犯聚。警方連日於深水埗打擊假難民街頭賭檔，東網早前直擊南亞人深水埗行人路邊開賭，每晚多檔「魚蝦蟹」聚集近30人，期間有人拉下口罩吸煙；並有「天文台」把風，警方巡邏時極速收檔，離開後又翻生。街坊直斥滋擾，又有播疫風險，區議員指聚賭問題嚴重，連搶劫案亦有增加，擔心治安惡化，議員更狠批目無法紀。

「日日入黑至深夜都有批人賭錢，嘈到瞓唔到！街口又有『天文台』，返屋企時都好驚。」居於深水埗石硤尾街一唐樓高層的陳先生指，月前起石硤尾街及基隆街交界，有大批南亞人罔顧禁聚令晚晚開賭，令街坊人心惶惶。

東網記者直擊，該處有至少3檔「魚蝦蟹」賭檔，每檔相距約20米，1人負責搖骰，另1人負責收錢派錢，賭客包括越南及南亞人。參與及圍觀者高峰時有近30人，期間有人拉下口罩吸煙。每注金額介乎20至100港元，且快上快落，兩分鐘就可以玩3局。

「Stop（停）、Stop」賭檔附近有至少1男1女「天文台」把風，當有警員或警車巡經，便跑到賭檔示意暫停。莊家快手快腳收拾，賭客亦即四散。有晚其中一檔走避不及，2人被警員截查，惟警員離開後，有人又再拿出「架生」重開賭檔。

深水埗區議員李庭豐指區內聚賭問題嚴重，街坊飽受滋擾，又擔心播毒風險。他指賭檔是有組織犯案，區內搶劫案近期亦增加，促警方加強巡邏及檢控，他亦將在區議會提出質詢。

立法會保安事務委員會成員柯創盛直斥，聚賭南亞人目無法紀，假難民違法行為禍及各區，已威脅社區安寧，建議保安局及警方等執法部門聯合對付。

深水埗警區連續兩晚（8月13及14日）在石硤尾街及基隆街交界進行反非法賭博行動，共拘捕6名男子，包括4名越南籍聲請漢，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」及違反簡稱「禁聚令」的《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例（第599G章）。

警方發言人表示，深水埗區內搶劫案今年首7個月有34宗，有9名非華裔人士被捕，去年全年有33宗搶劫案，1名非華裔人士被捕。

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