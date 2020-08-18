網民熱話：無品住客垃圾口罩隨處棄　竹園街坊自危

有網民貼出一張垃圾口罩在公眾地方亂棄照片，揭示有關情況非常普遍。

適當戴口罩才能有效阻隔病毒，但不懂棄置使用過的口罩，卻與播毒無異。有網民昨日(17日)在黃大仙竹園邨拍到一張相片，相中可見大堆垃圾被人棄置在大廈公眾地方，垃圾堆中更不乏使用過的口罩，惹來一場「播毒」恐慌。

Kelvin Yang將照片上傳至「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」Facebook 群組，發文者語帶不滿指，「自私嘅竹園人，點解唔想吓，如果你接觸過帶菌者，你咁樣掉口罩，全層都會被感染」。照片所見，大堆垃圾被人棄置在公眾地方，由於有垃圾袋未有封口，袋中垃圾散落一地，當中包括多個使用過的口罩。

原來有關情況在邨內非常普遍，不少街坊看過貼文後，都感同身受，直指經常目睹同樣情況，「我嗰層都係，垃圾袋唔綁好，啲口罩放喺垃圾桶上面！同管理處講叫佢出通告又唔出！一大風就吹晒啲垃圾周圍都係！」、 「啲人傻㗎，乾淨自己，自私到死，啲菌傳出嚟咪又畀番你」。更有人留言指知道亂扔口罩的人，惟每次喝止，對方依然屢勸不聽。

網民有話說：

Cyruschan Chan：我個層都係，口罩完全唔包好就咁掉，垃圾大大件又就咁掉喺度

Christy Wong：拖番袋垃圾放番佢門口啦

Elaine Chan：我嗰層又係咁，有時啲餸汁流到成地都係，嬲到想搬

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