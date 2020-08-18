袁國勇指放寬禁聚令會自找麻煩　批港府錯失全民檢測最佳時機

新冠肺炎疫情持續，港府昨日(17日)宣布延長堂食禁令、口罩令、2人禁聚令等防疫措施至下周二(25日)，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(18日)在電台節目表示，若現時放寬各類限制措施是自找麻煩，強調病毒可在短距離傳播，特別是空氣不流通的室內場所。

袁指，食肆負責人要增加室內空氣流動速度，甚至過濾空氣，食環署亦正考慮加強有關工作。他又指，說話時聲量愈大，傳播的病毒數量就會愈多，呼籲市民在食肆內盡量降低說話音量。

對於港府將於月底推行全民檢測，他指，病毒大爆發時進行全民檢測最有效，現時本港確診數字稍有回落，或已錯過全民檢測的最佳時機。他又呼籲，政府若推行全民檢測，需要便利各區市民，建議讓市民在所有門診、健康服務中心領取檢測工具。

他又建議市民乘搭公共交通工具前，可先記下車牌，到食肆用膳亦要記下餐廳名稱及電話，若不幸確診，亦可助衞生署有效追蹤。至於葵涌貨櫃碼頭或出現超級傳播，他認為有可能是工人與海員互相感染，令病毒帶入社區，建議港府加強入境限制措施。

另外，一名早前已康復出院的確診者，近日自西班牙返港後檢測再呈陽性。袁認為，首次感染的患者病徵會較嚴重，第二次受感染時，病徵一般會較輕微。今次「復陽」患者的病毒載量偏高，很大機會是患者在另一個地方再受感染，亦有可能是歐洲的病毒已變種。他又強調康復不代表永遠免疫，一樣有機會再受感染，甚至在人群間傳播病毒。他擔心即使有疫苗面世，亦不能完全防止病毒散播。