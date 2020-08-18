學校下月開學　教協促政府推第三輪抗疫基金支援

新冠肺炎疫情持續，全港學校將於下月開學，但不進行面授課程。教協指，相關安排與早前停課時無異，學校運作仍受影響，尤以幼稚園和幼兒中心營運最為困難。教協促請政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，向學校提供現金援助。

教協昨日(17日)去信政務司司長張建宗，要求政府為教育界提供6項支援措施。教協指，疫情期間有不少幼稚園和幼兒中心，面對家長不繳交學費和退學而經營困難，當中部分需動用儲備來支撐營運，假如政府不再提供援助，將有大量幼稚園和幼兒中心倒閉，促請政府重點支援幼稚園和幼兒中心，提供資助、津貼或免息貨款等。

另外，學校開學後，教職員需回校當值，亦可能有部分學生需要返校，教協促請政府向中小學、幼兒園及特殊學校提供新一筆防疫津貼，用於加強學校消毒、購買防疫物資等方面。教協亦要求政府向特殊學校宿舍部、補習社、教育中心、代課老師、學校午膳供應商、學校興趣班導師及校巴司機等受影響群組，提供現金支援。