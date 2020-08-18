再撐泛民議員留任　黎智英：離任會讓政府建制為所欲為

全國人大常委會早前通過決定第6屆立法會將繼續履行職責不少於1年，但非建制派內部對是否延任仍存在分歧。民主派議員昨日(17日)召開會議，指大多數議員傾向留守議會戰線。壹傳媒黎智英今早(18日)在Twitter直播時表示，認同泛民議員應繼續留任。

黎在直播中透露，指現屆泛民議員有責任留任守護香港，有機會阻止政府「惡法」通過。黎又指，若民主派議員集體離任，只會讓建制派和政府在議會內為所欲為，而且黎預料政府不會對民主派議員總辭有太大反應。

對於壹傳媒大樓上周被200多名警員入內搜查，自己亦被捕，他於直播中承認對此感憂慮，但繼續「死撐」壹傳媒會繼續工作。黎又指政府近日已拘捕多名民主派人士，故認為未來一段日子會暫時相對平靜。黎預計政府將集中安撫在港投資者，令他們對香港自由市場及制度回復信心，避免香港經濟崩塌。

另外，繼黎智英及多名壹傳媒高層於上周五（14日）入稟高院，要求法庭裁定警方應否歸還其循法庭頒發的搜查令檢獲之物品後，黎智英的兩名兒子昨（17日）亦入稟高院作出同類的申請，要求法庭循法律程序或直接判斷上述爭議。

黎智英的長子黎見恩及次子黎耀恩分兩張入稟狀作申請，被告都是警務處處長。據入稟狀，2人要求法庭作出裁定，指出警方於今年8月10日根據法庭頒發的搜查令從兩名原告檢取之證物當中，哪些並不涉及法律專業特權所保障的物品。2人亦要求法庭頒令警方需歸還所有搜查令權力涵蓋範圍以外的物品。