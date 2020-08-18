無業漢冒警訛稱調查　賓館擸兩女逾萬元囚10月

中年無業漢因財困，竟自製警察委任證，先後在油麻地賓館及尖沙咀酒店房間，與2名初相識女子短敍時，冒認警員聲稱需進行調查，期間支使女子離開房間倒垃圾，伺機擸走她們逾萬港元現金。涉案無業漢今（18日）在九龍城法院承認2項冒充公職人員、一項盜竊及一項有意圖而管有虛假文書罪，被判入獄10個月，另需賠償予2名事主。

43歲被告蔡曉東，報稱無業。案情指，被告透過一個網站認識一名女子，並於2020年4月24日晚上11時許，相約到油麻地彌敦道一間賓館的房間見面。期間被告自稱警員，要求女方先扔掉房間的垃圾，再讓他進行進一步調查。及後當她折返房間時，被告卻不知所終，點算下證實損失2500港元。

至5月6日，被告再相約另一名於同一網站認識的女子，前往尖沙咀一間酒店的房間會面，被告重施故技，取出警察委任證聲稱需調查，並趁女方離開房間扔垃圾時，偷取1.5萬港元。兩宗事件均有閉路電視攝得被告容貌。

及至5月14日，警方在尖沙咀九龍公園對開巡邏，截查被告時在他身上檢獲偽造的香港警察委任證。警誡下被告指:「我無錢，先用假證扮警察偷錢用，但今日未用」。

被告原被控7項控罪，早前獲撤銷其中2項控罪，今日控方再申請撤回一項盜竊罪，涉及第一名女事主的2500港元，獲裁判官批准。