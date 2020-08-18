港航前機師疑缺勤被解僱　入稟勞審處索償逾60萬港元

香港航空一英籍前機師Gregory Fred Henry今年3月被指缺勤被解僱，今(18日)入稟勞資審裁處索償逾60萬港元，包括薪酬、代通知金、年假薪金、遣散費及年終花紅。審裁官指雙方最大分歧在於解僱的條件及底薪計算方法，建議雙方庭外調解。案件押後至明年1月12日審訊。

由於疫情嚴峻，香港航空年初安排員工放無薪假。該機師透過同事傳送的螢幕截圖得知，自己3月7日至26日放無薪假，因此離開香港，沒有上班。香港航空則指該機師無故缺勤，且無回覆電郵、電話，為嚴重不當行為，因此解僱該機師。勞資雙方各執一詞。

審裁官凌蔚璣指，雙方最大分歧在於解僱的條件及底薪計算方法。機師憑同事傳送的螢幕截圖得知自己放無薪假，並非一強而有力證據，再加上該同事已離開香港，難以被傳召出庭。另一方面，更表所用字眼自機師2017年入職以來從未使用過，更表證據未必對港航有利。而且，審裁需時，預計下一次聆訊日子為明年1月，當中涉及大量時間、人力、物力。審裁官建議雙方庭外調解，惟港航代表指需要更多時間考慮。案件押後至明年1月12日審訊。