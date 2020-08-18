防疫漏洞多或爆發第4波疫情　專家促檢討安排到港貨船檢疫

香港新冠肺炎疫情反覆，至今不斷發現有新防疫弱點，近日亦有葵涌貨櫃碼頭及外傭宿舍兩大傳播群組，呼吸系統專科醫生梁子超今早(18日)在電台節目表示，疫情有下降趨勢但仍不穩定，現時仍有防疫漏洞，一旦防疫措施做得不好，可能有第4波疫情爆發，或如歐美般出現疫情反彈，建議港府應加強「防火」和「滅火」，才放寬防疫安排。

早前安老院舍檢測3萬名員工中只有1人確診，梁稱原本社區防疫措施做得不錯，惟近期疫情發現外傭宿舍和碼頭群組等新弱點和爆發點，令確診個案數字增加。碼頭員工或因上船工作而接觸到海員，他呼籲船務公司應安排員工與其他人士分開使用休息室，政府應檢討是否要為到港貨船安排檢疫。

梁強調，香港因防疫漏洞多，病毒可能透過港口，再透過不同的高風險渠道傳入社區，例如的士、快餐店、濕街市、外傭宿舍等。他又指，病毒有可能隨工人傳入社區，建議政府應做好隔離檢疫安排。梁警告，若港府不堵塞漏洞，病毒持續輸入社區，有機會出現第二及第三代傳播。

另外，對於有患者康復後再感染，梁表示只屬少數例子，要再作化驗研究才知道是持續陽性或重新感染，若是再次感染，可能會對疫苗是否有持久保護，免疫覆蓋等問題，造成深遠影響，但若是復陽個案，因患者病毒量少，料對疫情控制的影響不大。