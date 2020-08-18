橫琴口岸新旅檢區啟用　料每日處理22萬出入境人次

橫琴口岸新旅檢區域今早(18日)舉行啟用儀式，並在下午3時正式運作。橫琴口岸及綜合交通樞紐佔地面積約34.5萬平方米，建築面積約130萬平方米，包括口岸通關區、綜合交通樞紐區和綜合商業配套服務區。口岸長途汽車客運站每日最多可接待旅客1萬多人。

珠海及澳門兩地政府代表介紹橫琴新口岸概況，保安部隊事務局局長郭鳳美表示，橫琴新口岸會沿用原來蓮花口岸的24小時通關模式，通關初階段出入境大堂各設有24條合作自助通道，各有4條的合作人工通道，出境和入境大堂共設有13條人工通道，預計每日可處理共 22萬出入境人次。另外出入境大堂亦都會有預留空間，因應日後通關的需求而增設查驗通道。

而珠方代表、橫琴新區管委會主任楊川介紹時指，橫琴口岸有9300平方米的士停車場可供150部的士停泊。同時爭取在2022年建成澳門大學橫琴校區連接橫琴口岸通道橋，屆時澳門大學師生可經通道橋直達橫琴。口岸設有3625個停車位，自今(18日)起至下月30日，將視乎旅客量分批免費開放 2520個車位。

楊又稱，橫琴口岸未來將陸續建成珠澳軌道交通、公共交通和步行系統等綜合交通樞紐，讓廣珠城軌、澳門輕軌、巴士等方便轉乘公共交通。他又稱，廣珠城軌延長線，珠機城軌一期已正式開通，未來將成為連接珠澳交通網絡的換乘中心，廣珠城軌近期也將正式開通。