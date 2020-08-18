揚言替示威者報仇　送貨工氣槍指警車還押候判

送貨工人去年9月驅車阻礙警車行駛，又不依指示停車受查，更兩度以玩具氣槍指向警車，在警方追截下終丟下氣槍束手就擒。他被捕後稱不滿警察暴力對待示威者，要「幫佢哋報仇」，更自爆計劃以手術刀「捅」警察。該名工人今（18日）在區院承認管有仿製火器、在公眾地方管有攻擊性武器及危險駕駛共3罪，還押至9月1日判刑。

控方指被告梁逸志（38歲）過往有同類案底。辯方則求情指，被告當時並非受案中警員刺激，他只是想起之前的警民衝突情況感到憤怒，而他舉槍指的目標只是警車而非警員。據了解，被告患有自閉問題，需到醫院覆診。

案情指去年9月4日傍晚，一輛警車沿東區走廊行駛時，突遭被告駕駛的輕型貨車超前切線，因而須緊急煞停。車上警員隨即要求被告停車，但被告沒有理會，繼續沿電氣道、英皇道等駛去。

期間，他更一度手持玩具槍伸出車窗外，並兩度下車擎槍指向警車。最終警員下車要被告放下槍，被告聞言照做被制服拘捕。

警誡下被告坦言:「啲警察咁樣打啲示威者，我幫佢哋報仇。我計劃拎呢2把刀（手術刀）捅啲警察」。

警方事後在被告家中搜出氣槍、彈匣及武士刀等，又在他的電話中找到他在社交網頁中發布有關殺害警察的貼文。被告在錄影會面中，表示自己有精神問題須定期到青山醫院接受診治，並承認以裝有膠彈的氣槍向警車開槍。他坦言不滿警方無理拘捕，又說案發當日他因違泊而收到告票。