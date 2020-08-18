7個月僅開3日檔幾近零收入　團體檔主合辦網上墟市覓生機

新冠肺炎疫情持續，失業及就業不足率持續上升，影響基層人士生計，關注草根生活聯盟與團體今(18日)將與墟市檔主合作舉辦網上墟市平台，並聘請失業、低收入家庭人士等，提供短期就業機會，共同度過經濟低潮。有墟市檔主稱，受疫情影響，市集暫停開放，幾乎接近零生意。

香薰治療師、全職市集檔主陳小姐直言，市集暫停開放令收入大受影響，由疫情前每月營業額近2萬港元，大減75%，再加上倉租等開支，對前景感無助。她表示，期望透過參與此網上市集，熟悉新營運模式。

在西貢市集擺檔的林嬋娟坦言，未受疫情影響時，每兩日的營業額平均可達5000港元，現時接近零生意。由於其市集自疫情後幾乎停頓，7個月以來只開了3天，她慨嘆生意難做，轉投參與網上市集，迎合社會風氣。本身是退休長者的梁女士則指，期望透過是次網上市集覓得就業的機會，增加額外收入，亦可與年輕人交流，建立地區經濟網絡。

該網上市集將於本月23日在Facebook以直播方式，介紹產品吸引市民購買，料有16個檔主出席，所售商品包括乾貨及熟食。