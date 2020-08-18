東涌推動生態旅遊　6成市民擔心對環境帶來負面影響

東涌新市鎮擴展計劃即將開展，當地發展生態旅遊一事亦受關注。有環團調查發現，絕大部分受訪市民認為東涌具備發展生態旅遊的資源，惟6成受訪者擔心會對區內帶來負面影響，環團認為推廣生態遊需配合保育東涌河，以及加強市民教育。

綠色力量於今年1至3月進行《東涌區生態旅遊問卷調查》，收回812份問卷。絕大部分受訪市民認同東涌具相當吸引的生態旅遊資源，最多人認識的東涌區生態旅遊資源首三位分別是東涌炮台、昂坪棧道及東涌河。

惟近9成受訪市民認為，在東涌河附近發展新市鎮並推動生態旅遊會亦有一些影響，超過6成人擔憂帶來負面影響，最多人憂慮會「破壞原本的寧靜環境」，其次是「加劇人為對生態的騷擾」，例如掘蜆、捉魚，分別均佔7成。8至9成受訪市民認為應以不同方式保護東涌河及其河口，包括復修受破壞的生境、設立保育區，以及限制遊客數量等。

調查又發現，受訪市民最認同的生態旅遊原則是「嚴格規管破壞環境和生態的不當行為」，其次是「設計配套設施時須迎合當地環境及需要」，分別有6成及4成半人表示「十分認同」。只有一成多人認為生態旅遊「為當區帶來經濟收益」，逾9成市民只願意付出不多於200港元來參加生態旅遊，當中近6成人更只願付出不多於100港元。

綠色力量高級保育經理呂德恒指出，以往有太多例子顯示市鎮發展會破壞環境，太多遊人亦會破壞環境，建議當局須改變以往發展模式，先做好保育才去發展，並於推動生態旅遊時加強規管，杜絕一些以「生態旅遊」作招徠，實為破壞環境的一窩蜂式遊玩團，才可挽回市民對推廣生態旅遊的信心。