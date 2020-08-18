首兩輪防疫基金漏洞多支援少　重災行業難受惠　工會促改善

政府今早(18日)宣布將推出第三輪防疫抗疫基金，有團體召開記者會，要求政府於第三輪計劃中集中支援僱員，包括向失業、停工及重災行業僱員發放津貼、並向於前兩輪基金中未受惠的工友提供援助。

工聯會理事長黃國表示，目前失業率高企，政府卻對失業問題關注不足，現時失業工友生活壓力大、愈來愈多不滿情緒，長遠而言政府應建立失業援助制度，短期亦可參考保就業計劃按原有工資一半，為失業工友提供上限9000港元的現金津貼，為期半年。

黃建議，第二期保就業計劃可採用僱員實名制，令僱員有線索追查，確保津貼到手，又呼籲政府可在中央協助下，為運輸、零售等高風險行業提供每周一次的免費檢測，同時亦有助促成「健康碼」，冀可製造條件以恢復百業運作。

現時機場客運幾近完全停頓，香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明透露，很多工友要放無薪假，惟企業申請保就業計劃時卻鮮有回饋員工，在職家庭津貼又因開工不足被扣減，部分工友甚至要借貸度日。他形容行內人正處水深火熱之中，要求政府為重災行業提供一次性的1萬港元津貼。

海港運輸業總工會主席蘇栢燦亦稱，不少海員由年初起，每月要放9至12日無薪假，近日更遭減薪，每月收入減少近40%；而陸路貨運，跨境司機更是手停口停，期望政府發放1萬港元津貼。

重災區之一的旅遊業從業者不少已停工愈1年，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，政府補貼對僱主寬鬆，卻對僱員嚴苛，一些做本地遊的從業員無法申請旅行代理商及從業員支援計劃，即使可以申請，每月5000港元的津貼亦非常微薄，要求將津貼提高至每月9000港元，及延長至明年5月。她表示，近日已聽到同行因生活壓力有自殺念頭，形容旅遊業最重要的資產是人，直斥政府若不設法支援旅遊從業員，即使旅遊業復甦亦再無人能提供服務。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳則指，市場上很多自僱人士或自由工作者無強積金戶口，惟政府不接受其他證明文件，令他們在首兩輪抗疫基金並未受惠，要求政府在第三輪防疫抗疫基金擴大涵蓋面，並在申請時提供清晰指引、放寬文件要求，支援以往未有受惠人士。

職工盟指出，以往防疫基金有漏洞，向商界傾斜，難保僱員，建議政府不應再透過僱主向僱員發放津貼。該團體又認為，政府對清潔工、醫護及院舍員工等前線職工支援不足，促向他們派發足夠的防護裝備及額外薪金津貼。

針對保就業計劃，政府表示至本月16日共接獲387宗投訴，佔整體獲批的申請個案0.3%，職工盟則指，目前亦曾接到146宗與保就業計劃相關的投訴及求助，當中60%被迫放無薪假，亦有被迫減薪和裁員等情況，加上計劃中有340間承諾僱員人數為0的受惠公司，質疑政府巡查次數少，令人有機會濫用計劃，並斥責政府無主動宣傳投訴渠道，透明度不足。