網售蝴蝶幼蟲無王管　環團指飼養不當易致幼蟲死亡

新冠肺炎疫情下不少市民前往郊外觀賞蝴蝶，但有環保團體今日(18日)指，發現有商人以教育名義，在社交媒體出售蝴蝶幼蟲，且有至少數十名市民已購買，團體擔心市民不清楚餵飼方式，會令其死亡，又憂慮網購外來蝴蝶後在香港放生，會影響本地蝴蝶生態，呼籲市民不要購買，並建議政府應立法規管網上出售蝴蝶幼蟲的情況。

環保協進會總幹事邱榮光表示，過去3個星期分別接獲至少3宗投訴，指有人在家長群組宣傳，以100至200港元出售1條玉帶鳳蝶幼蟲，更以生命教育為招徠，據知有商人在新界的樹上捉幼蟲，繼而在不同的網頁、社交媒體上出售，並已有至少數十名家長購買。在其社交群組的貼文上，張貼有關飼養須知，當中詳細解釋鳳蝴的生長過程與餵飼資訊，吸引了200多個讚好。邱指出，雖然玉帶鳳蝶並非稀有品種，但若大量供應，仍會面臨絕種，並指過往亦曾發生大規模放生等情況，但如此公開推廣、售買是多年來首次。

環保促進會鳳園蝴蝶區保育顧問委員潘瑞輝並不贊成市民自行購買蝴蝶幼蟲，他解釋這類在網上購買的幼蟲多會連同一個飼養盒，但幼蟲破繭時，因飼養盒太細小，未有足夠空間讓其完成可展翼的羽化程序，會導致其死亡，即使成功生長，大小亦可能較一般的小1倍。

潘補充指，香港普遍可見的蝴蝶為鳳蝶科，大多以芸香科植物為生，若市民隨意餵飼不合適的植物，如白菜、芥菜等，有些甚至噴有殺蟲水的菜，會導致蝴蝶死亡；亦有蝴蝶依靠有毒植物為生，如藍點米斑蝶是依靠羊角拗，若市民不了解或會導致致敏；另市民若在外地購買蝴蝶幼蟲後在港放生，除了有機會帶有不明病毒，外來品種甚至會影響本地蝴蝶生態。

邱榮光憂慮市民對蝴蝶的認知不足，以為飼養可教育小孩，惟事實卻非如此，更會影響自然生態，呼籲市民不要購買。他指現時在郊野公園捕捉蝴蝶，或取走其幼蟲，會干犯相關條例。除較珍貴的蝴蝶，如所有裳鳳蝶屬(Troides spp.)蝴蝶品種被列入《保護瀕危動植物物種條例》外，現時未有法例監管網上出售蝴蝶幼蟲的情況，他希望政府能加強市民此方面的意識，亦認為是一個法例漏洞，應立法補漏。