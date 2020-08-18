「遙距營商計劃」接逾1.7萬份申請　已批5.4億元資助

支援企業在疫情期間開拓遙距業務的「遙距營商計劃」，5月接受申請至今日上午10時，創新科技署共收到1.73萬份申請，中小企的申請約佔95%，反應非常熱烈。為進一步加強支援，當局今日推出優化措施，評審準則維持不變，每間企業累積可獲的總資助額最高為30萬元。計劃的截止申請日期為10月31日。

「遙距營商計劃」旨在資助企業採用資訊科技方案，在疫情下仍繼續運作及提供服務。計劃自5月18日推出，至今創科署已處理14056宗申請，並批出12818宗，總資助額超過5億4千萬元。

該署發言人表示，企業可於本月31日提交第二次申請，惟當中的資訊科技方案類別不能與首次申請已獲批的類別相同，企業須就首次申請結果回覆秘書處後才能提交第二次申請。訂閱制資訊科技方案的資助期由6個月增至12個月，有關安排亦適用於之前已獲批的申請；相關企業被視為同一企業而不能提交申請的限制會取消；及社會企業如獲香港社會服務聯會按「遙距營商計劃」簽發的證明書，亦符合申請資格。