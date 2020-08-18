6.26警總外暴動　警員稱上班遭圍毆拿水刮自衞

25歲地盤工人岑曉麟被指於去年6月26日反修例集會完結後，在灣仔警察總部外參與暴動，並涉嫌加入圍毆一名便衣男警。他否認暴動及襲擊致造成身體傷害兩罪，案件今(18日)於區域法院續審。

控方傳召警員張金福作供，他隸屬灣仔分區公眾活動管理組，案發當日本來休假，但到晚上11時許，上司通知他警察總部被包圍，召他回警總部署防衞。當晚11時半，他到達警總附近，見到有約千人聚集，他相信無法經正門進入警總，又發現多個緊急出入口都被鐵馬路牌等封住，遂繞過夏慤花園查看有否其他出入口。

張當時穿便裝，但有數名示威者懷疑他是警員，向他說：「阿Sir，你返工呀？入唔到去喎！」，有人尾隨着他，有人用粗口辱罵他：「死黑警，X你老母，打X佢」，有人向他投擲膠馬，亦有人扯他的衣服阻他前行。

後來愈來愈多凝望他，群情洶湧，他加快步伐嘗試離開。後來大約有10人包圍著他，打他的背脊及從後踢他的腳，其中一名身形高大的示威者更揮拳打中他的右邊面。

他指當時剛巧右嘴角生「痱滋」，所以「打落嚟特別痛」。後來他經扶手電梯走上警署報案室的平台躲避，並拿起交通雪糕筒及水刮作勢自衞。有人拿雷射光照他，有人向他掟雞蛋。

當時立法會議員楊岳橋及譚文豪見到他，亦問：「係咪警察？做乜喺度？點解唔入去？」。最後他聯絡到同事開門才能進入報案室。

他指自己傷勢並不嚴重，故事後沒有見醫生，並指「當時嘅政治環境，我哋（警察）去醫院唔係咁理想」。