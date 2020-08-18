合資拿資助產口罩　工程師控拍檔不分紅違協議

政府今年3月後宣布「本地口罩生產資助計劃」後，有數名商家立刻商討合資投資生產線，申請資助生產口罩，但經營不足半年，即爆出合夥人內訌。其中一名聲稱負責建立生產線的生產工程師，於昨日（17日）入稟高院控告其他合資夥伴，指他們在生產線建成後隨即「起飛腳」，私下開董事會踢他出局，並以實數酬勞代替按股份分紅。他現要求法庭頒令，要被告按原有協議分享利潤，並向他賠償。

本案原告唐偉國在入稟狀稱，他是生產及工業系統工程師及ISO體系認證顧問。5名被告依次是原從事手錶製造的瑞士億科有限公司、從事醫療用品買賣的楊展帆、零售店「執笠倉」的東主羅家昌、從事建材買賣的國際建材及裝飾材料有限公司，以及用來申請口罩生產資助的獅子山醫療用品集團有限公司。

原告表示，政府於今年3月2日公布資助計劃後，翌日他便與上列首4名被告商討合作，預計成立2條生產線，以政府每月每條生產線包銷200萬個口罩，每個口罩純利0.55港元計算，單計包銷一年純利已可達2640萬港元。

原告與首4名被告其後簽署合作備忘錄列明分工，原告負責建立生產線及監工，其餘被告就各自負責物色廠址、購入原料、銷售及注資等。

原告指據協議，如口罩生產計劃成功，他應可獲得20%股權。不過當首4名被告利用第5被告獅子山醫療用品集團營運計劃時，就沒有把他加入成為董事。之後他們更私下開會，試圖單方面終止與原告的合作，並改為每月支付他25萬港元。

另外他們又指控原告設置的生產線不合規格，要求原告將之撤走，再換上他們自設的生產線。原告稱他為投產的準備工作，已投放了逾430萬港元，要求被告按照原本協議向他分配利潤，並作出賠償。