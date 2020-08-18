機構研發鼻咽深喉檢測套裝　靈敏度較拭子採樣高36%

新冠肺炎肆虐，擴大病毒篩查範圍有助截斷傳播鏈，惟本港醫護人員及實驗室人手緊張，導致處理樣本時間有延誤。有公司推出新冠病毒檢測套裝，通過採集患者鼻咽及深喉唾液樣本，較現時拭子採樣高出36%靈敏度，再配合自動化儀器，每5分鐘便可處理24個樣本，減少實驗室人員染疫的風險及人手操作時間，相關套裝現正於香港私營診所發售。

路勝基因創辦人、總裁兼醫務總監陳民漢表示，本港現時普遍通過採集深喉唾液樣本來檢測新型冠狀病毒，雖然自行採集唾液過程簡單，惟實驗室人手緊張，處理大規模唾液樣本需長至數日，而且香港中文大學亦有研究人員預測此採樣方法的假陰性率高達31%，敏感度僅為69%，而拭子測試則高達81%，故令人憂慮以深喉唾液採集樣本來進行大規模檢測，未能遏止社區傳播速度。

故公司推出新冠病毒檢測套裝，透過採集患者鼻咽及深喉唾液，其檢測到的陽性結果比鼻咽拭子多36%，並配以自動化儀器可自動執行病毒檢測之前所需的唾液處理步驟，包括打開樣本瓶蓋、添加試劑並均勻混合等，每5分鐘可處理24個樣本，從而減低了因要求人手操作高度重複而引致受傷的風險。港怡醫院早前已引入相關技術，檢測費用為1950港元。