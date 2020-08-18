律政司前書記涉恐嚇同事　聲言「斬開你18碌」

王勝估計被告因不滿他任上司的證人而遷怒於他。

律政司一名五旬男書記，涉嫌於辦公室內，在另一名男同事的耳邊大聲叫囂。他又被指威嚇該同事「認清啲手指呀，新義安聽過未？」、「話你個衰樣，我要斬開你18碌，將你X周當豬仔腸。」同事因不堪欺凌及向上司投訴不果，選擇報警處理。涉案律政司書記否認一項普通襲擊罪及兩項刑事恐嚇罪，案件今（18日）在東區裁判法院開審。

被告王寶順（57歲），現已離職。他被控於2017年7月12日下午，在金鐘道政府合署1樓律政司116室內，在王勝耳邊大聲叫囂，導致他耳鳴不適；及分別於2018年1月2日及1月3日中午，在辦公室內威脅王勝會使其人身遭受損害。

王勝現時轉任其他政府部門。他出庭作供指，入職律政司以來他甚少與被告交流，但因他經常請病假故對他印象深刻。首次案發是2017年7月12日下午接近放工時間，王勝憶述當時他正處理文件，突然被告在走廊咆哮，並不友善地看着

他。

及後被告走到他身旁，大喊:「捋高件衫啦，睇吓有無紋身！」又不斷罵他:「你小心過馬路 ！」。他出言表示不滿時，被告更在他的耳邊大聲說:「呢啲野有講分貝架咩！死雜種。」王直言，當時感到耳鳴，至晚上仍感到不適需求醫，他有將此事向上司匯報。

到2018年1月2日早上，被告於辦公室內又再辱罵王「啞仔」和「龜仔」，並威嚇他:「神枱貓屎，唔出聲，X你老味！認清啲手指呀，新義安聽過未？」翌日，被告再次出要威脅王說:「話你個衰樣，我要斬開你18碌，將你X周當豬仔腸！」，並多次罵他:「渣宰，無用既廢料。」

王指當時他有反譏被告:「真係精彩呀，一個人可以收5萬蚊人工，日日返黎騷擾人，擺明黎呃錢，浪費公帑。」他當時有將以上的說話用手機錄下來。

至於王與被告交惡的原因，王猜測是被告過去多次騷擾上司時，上司都要求王做證人，被告因而遷怒於他。