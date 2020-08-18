物管業料回饋業主80%保就業補貼　可減1至2月管理費　業主促100%回饋

補貼僱主出糧的保就業計劃，將於本月底推出第2期計劃。政府要求接受第2期工資補貼的大型物業管理公司，承諾向業主或業主立案法團回饋至少80%補貼額，具體方法則由雙方協商，例如有時限的管理費減免，或把相關金額存入管理戶口用以支付未來用途。物管業界認為回饋補貼額屬合理措施，料每戶可享1、2個月免管理費。但有業主立案法團認為，物管公司在疫情下「一毫子都無蝕」，應回饋100%補貼額予業主。

香港物業管理公司協會會長陳志球說，由於大型物管公司多採取實報實銷機制，管理費已包括管理員薪金等，故補貼資助屬額外資金，為業主回饋管理費減免屬合理。他以3000戶大型屋苑為例，料每戶可享1、2個月免管理費。

大埔廣場業主立案法團主席張太則稱，疫情下不少業主失業，但仍要交管理費，用以額外購入漂白水及口罩等防疫物資，以及保安等職員薪金、制服及培訓費用，而物管公司則「一毫子都無蝕」，應回饋全數補貼額予業主。

她透露，連同屋苑、停車場及地庫等地方的員工，初步估計物管公司在首期計劃可獲約80多萬港元補貼，預料物管公司在第2期計劃可獲約10多萬港元補貼，該筆費用有如「幫手申請計劃的行政費」，金額過高，期望物管公司可把所有補貼額用於減免管理費。