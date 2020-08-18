保就業補鑊65歲以上僱員有MPF戶口受惠　清潔物管業界歡迎

港府今日（18日）宣布第二期保就業計劃詳情，當中有不少新安排，包括惠及65歲或以上有強積金(MPF)戶口的僱員，不論他們有否供款，僱主每月可獲5000港元工資補貼額，預料可惠及約6300名僱員。清潔及物管業均對此表示歡迎，認為措施對基層工人有幫助。

在第一期計劃中，僱主為65歲或以上僱員申請補貼時，必須提供有記錄工資金額或自願性強積金供款額的強積金記錄證明書，引起不少僱主不滿，第二期計劃補鑊，放寬65歲或以上僱員的申請條件，即使強積金記錄證明書沒有顯示工資金額或自願性強積金供款額，每月亦可獲5000港元的補貼；若按實際支付工資50%或自願性供款的10倍計算，所得補貼少於每月5000港元，每人亦可獲每月5000港元補貼。僱主必須把補貼全數用於支付工資。

環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻指出，清潔業內有約2萬至3萬名65歲或以上的清潔工，部分即使設有強積金戶口，亦可能沒有供款，未能受惠於第一期計劃，認為新安排對基層工人有一定幫助，對此表示歡迎。

香港物業管理公司協會會長陳志球同樣表示歡迎，他認為有關政策「宜鬆不宜緊」，雖然政府現時僅屬拾遺補漏，但始終「有好過冇」。他透露，現時香港有約20萬持牌在職保安，其中約15%、即約3萬人為65歲以上，加上近月市道低微，吸引不少人入行，相信頗多人能受惠。