逾300間公司0僱員照批補貼　政府僅查20間稱無違規

政府在第一期保就業計劃，被揭發有逾300間公司的承諾受薪人數為零，但仍獲批補貼。政府今日(18日)回應時繼續死撐，指部分公司承諾受薪僱員是零，是因為這些公司在去年12月至今年3月期間曾有薪金開支，但到3月時該公司已經無僱員，因此出現承諾受薪僱員人數為零情況。政府指已處理136宗個案，突擊檢查20間相關公司，發現公司有重新聘請員工，亦發現有2-3宗疑違規個案，未來會巡查更多公司。

政策創新與統籌辦事處指，第一期保就業計劃下有368間公司出現承諾受薪人數為零，該處已突擊實地檢查20間相關公司，未來會將檢查72間，冀做到檢查最少總體的25%，長遠希望做到實地勘察所有該類公司。該處又指，已檢查的20間公司中，均有重新聘請僱員，暫未有違規事宜。

勞工及福利局局長羅致光指，99%出現零僱員的公司屬只聘請10人以下的微企，舉例指有公司只有2名員工，若有1名僱員自然流失，已令該公司失去一半人手，故對微企採取較寬鬆的態度，不會設立更苛刻的罰則，但他強調若相關公司未有聘請規定的員工人數，政府在第一期計劃完結時會取回補貼。