派信日子減　郵局信件堆積如山　市民收到過期水費單

因應疫情，香港郵政曾多次減少每周郵件派遞的次數，由平日的一星期5次、到上月20至26日的2次、近日再調整至一星期4次。有業界人士及市民近日反映，信件及包裹派送的速度慢，數以萬計郵件堆積在郵件中心。有市民收到水費單時已過期，甚至有加急特快的包裹延遲「十日八日」始送達目的地。

據了解，九龍灣中央郵件中心內有數以百計大桶及鐵架載滿郵件及小包裹，郵件或以萬計，部分更是跨國郵件，堆積如山。

有業界人士表示，由於早前郵政更改了辦公時間，減少派遞郵件日數，而郵局櫃枱服務僅維持一周3天，郵務處理中心則5天工作，加上大量外賣和商業廣告信件，令送遞延誤的情況普及，派送延遲的時間由1、2天至1星期不等，堆積的信件更是「一日多過一日」。

北區區議員陳旭明說，近日亦收到十多個居民投訴，指原本在月初便會寄達的水費單，至昨(17日)始收到，延遲逾10日。陳稱已與水務署聯絡，署方回覆若市民由於郵政派遞延誤而遲交的水費，則毋須交罰款，但他坦言不少街坊到便利店交費時，無法扣除罰款，只有經電子支付的市民始可選擇交付原價。

他續稱，不少街坊反映近期郵遞速度甚慢，每逢郵局營業的日子更是「排隊排到好似派米咁」，大量市民到場交水、電、煤費，或收寄包裹，情況嚴重。

香港郵政局員工會主席卓信表示，現時郵件堆積的情況嚴重，或許送遞時間會由數天，延長至約一星期，而他亦曾向署方反映，應暫停派遞宣傳及廣告單張等。

另一方面，卓指由於現時公務員在家辦公，不少部門暫停即時櫃位服務，如運輸署、勞工處等，令市民申請官方文件、辦理手續時或需郵寄資料，加重郵政壓力。他認為政府各部門可互相配合，適量減少郵寄的程序。

東網正向香港郵政查詢，暫未有回覆。