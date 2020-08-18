疫情持續繼續停課　教局讓小五跨境生只呈分1次

因應新冠肺炎疫情，政府年初宣布全港學校停課，而跨境小學生未能回港上課，小五生應考呈分試的安排被打亂。教育局終公布有關安排，鼓勵學校盡量於9月至10月初期間以合適安排為學生進行考試或補考；若未能補考，學校可考慮為學生作出校內專業評估，以替代小五下學期校內成績評核，亦決定容許有跨境生的學校選擇合併五年級下學期及六年級上學期兩次呈分為一次，只呈報一次的評核成績或名次。

該局首席助理秘書長容寶樹在網誌提到，呈分試只是在中一派位下，小學需為釐定自己校內學生名次進行的校內評核。根據現行派位機制，小學要在小五下學期及小六上、下學期的三個學期，向教育局遞交為其學生進行的校內評核成績。

現時約七成小學已完成小五呈分試，但部分學校因疫情影響，而未能如期於7月考核。新學年開始在即，局方鼓勵學校盡早計劃，如疫情減退及在可行情況下，盡量於9月至10月初期間，以合適安排為學生考試。

假如學校檢視校本情況後，認為有實際困難而未能考試，可考慮為學生作校內專業評估，根據一些具憑證的評核資料，包括參考學生在小五上學期考試、過往段考、小測、網上學習、測驗或其他進展性評估的表現等資料以評估各科積分。

學校須就擬議的校本安排諮詢家長，在徵得校董會同意後，適時通知家長有關的校內評核決定。學校須於10月20日前將學生的成績或名次交回局方。

至於跨境學童，當局決定容許有跨境生的學校選擇合併五年級下學期及六年級上學期兩次呈分，改為一次，為學生只呈報一次的評核成績或名次，並會按相同機制調整每所學校的校內成績。學校可在諮詢家長及獲校董會同意後決定採用這彈性安排，並於10月20日前通知局方有關決定，延至明年1月中之前才把學生成績或名次交回教育局。